Кметът на Пловдив: След 20 години чакане започнахм...

Движението по пътя Баните - Стояново е в една лента

820
СНИМКА: Pixabay

Движението при км 38 на път III-863 Баните - Стояново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал водосток, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Pixabay

