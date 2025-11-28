Движението по пътя Баните - Стояново е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 38 на път III-863 Баните - Стояново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал водосток, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци.