Учебни стрелби в център "Тюлбето" в Казанлък ограничават движението в района

От 1 до 12 декември на Учебен център "Тюлбето" в Казанлък ще се състоят учебни стрелби, съобщиха от местната администрация на официалната си фейсбук страница, позовавайки се на информация на местното военно формирование.

Тренировките със стрелково оръжие, бойни машини артелирийска материална част, ще бъдат в часовете от 8:00 до 24:00 часа в работните дни.

От администрацията подчертават, че по време на тренировките в района е въведена забрана за движение за хора, животни и машини, а на нарушителите ще бъде търсена съдебна отговорност, посочва БТА.