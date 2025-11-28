ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очаквано кризата с боклука от понеделник стига и д...

Обърнат камион със сонда спря движението на тирове между Кубрат и село Каменово

1216
Пр произшествието няма пострадали Снимка: Архив

Временно се затваря за движение на тежкотоварни автомобили отсечката между град Кубрат и село Каменово. Причината е, че камион със сонда се е преобърнал в този участък, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева, цитирана от БТА.

Обходният маршрут е Разград - Побит камък - Брестовене - Кубрат. Водачите на леки коли трябва да преминават с повишено внимание по пътя, където движението се регулира от екипи на Пътна полиция.

При произшествието няма данни за пострадали хора.

