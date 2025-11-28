ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднали скали на релсите спряха влаковете между Благоевград и Кочериново

Тони Маскръчка

1820
Паднали скали спряха влаковете между Благоевград и Кочериново. СНИМКА: Пиксабей

Паднала скална маса върху железопътните релси спря движението на влаковете между Благоевград и Кочериново. Пътниците се превозват с автобус, съобщиха от БДЖ.

Заради падналите обилни валежи тази сутрин, около 05:00 ч. свлачище затвори железопътното трасе по линията София – Кулата в участъка Кочериново – Благоевград, в района на местността Шарков чифлик. Локомотив на пътнически влак е ударил леко скална маса, но няма пострадали пътници. Движението временно е спряно, като свлачището се почиства от екипи на пожарната, железопътната администрация и спасителни служби.

