Катастрофа край Иракли затвори пътя Бургас - Варна

1120
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Ограничено е движението по път I-9 Бургас - Варна в района на Иракли поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите изчакват на място. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

