Заради катастрофа движението на пътя Хасково - Узунджово е в една лента

Временно движението по път ІII-8007 Хасково - Узунджово се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП и се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.