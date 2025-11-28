ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради катастрофа движението на пътя Хасково - Узунджово е в една лента

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Временно движението по път ІII-8007 Хасково - Узунджово се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП и се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

