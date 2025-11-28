ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Махнаха скалата, паднала на жп линия край Кочериново

СНИМКА: Pixabay

Отстранена е скала, паднала на железопътната линия край Кочериново, съобщиха от информационния център на БДЖ. Заради паднала скала тази сутрин временно бе преустановено преминаването на влакове по направлението София – Кулата в участъка Кочериново – Благоевград, в района на местността Шарков Чифлик.

Скалата е отстранена. Няма пострадали хора. Няма и повредена инфраструктурата в района на инцидента, казаха пред БТА от БДЖ. Оттам увериха, че всички влакове се движат, а разписанията им вече са в график. Заради инцидента бързият влак София – Петрич е пътувал със закъснение.

СНИМКА: Pixabay

