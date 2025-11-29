Коледа без сняг, декември ще е топъл и мъглив

Дъжд ще вали от Рождество до Стефановден, магнитна буря навръх Нова година

Топъл и мъглив декември очаква България според метеоролозите. А Коледа пак ще е без сняг.

След няколкото хладни и дъждовни дни времето в началото на декември ще омекне, а средните температури ще се повишат.

Въпреки това градусите ще останат ниски заради

така наречения сух студ

За равнинните райони и особено за поречието на Дунав това означава трайни мъгли и ниски температури между 4 и 7 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Мъглите през декември често се задържат през целия ден. Най-често видимостта ще е намалена в западната част на Дунавската равнина, котловините и Пазарджишко-Пловдивското поле - там средният брой на мъгливите дни се очаква да надминава 10.

Но като цяло този декември ще е по-топъл от обичайното със средни максимални температури между 6 и 10 градуса.

Количествата на валежите в голяма част от страната ще се движат около установените климатични норми. Очакват се между 30 и 60 литра на кв. метър, на места, главно в Рила и Родопите - до 50 - 80. Повече дъжд ще падне през първата и втората десетдневка в западните и в крайните южни части от страната.

Обикновено поради често преминаващите средиземноморски циклони в южните райони и в планините средната сума на валежите надминава 100 л/кв. м. Често в Дунавската равнина и високите полета на Западна България се образува снежна покривка с дебелина до 20-25 см, припомня Петър Янков.

С облаци и ръмежи ще започне декември в източните райони на страната, а мъглите ще са на запад. От 5-и до 7-и ще вали дъжд, по-интензивен в южните и в източните райони,

мокър сняг ще падне в планините

Втората десетдневка на декември също ще бъде сравнително топла, с мъгли в сутрешните часове. От северозапад ще се пренася бързо по-влажен и студен въздух.

Топло време с чести мъгли се очаква в началото на третата десетдневка - от 20 до 23 декември.

Астрономическата зима настъпва на 21 декември около 17 часа,

но това няма да се усети като снежна Коледа. Дъжд ще завали навръх Рождество и ще продължи до Стефановден, в планините ще пада мокър сняг. Снежинки в Добруджа ще паднат за кратко на 27 декември.

Затопляне на времето ще има през последните дни на месеца и на годината. Ще бъде сухо, с условия за мъгли, температурни инверсии и замърсяване на въздуха в ниските места.

Последният ден на 2025-а се очаква да е с опасни сутрешни мъгли, по-късно ще има слънчеви часове и високи температури за сезона - средни максимални от 9 до 14°.

Повишен интензитет и условия за магнитна буря ще има на 3 декември, след това активността на този природен феномен ще бъде слаба. Магнитни бури се очакват от 13 до 14 декември, от 23-и до 24-и и от 30 до 31 декември. Слънчевата активност ще бъде със средна интензивност.

Продължителността на деня намалява и на 22.12. е най-късият ден през годината - 9 часа и 2 минути. Средно през повече от половината дни времето през декември се определя от антициклон. Обикновено при такива обстановки в планинските райони е предимно слънчево и сравнително топло, а в ниските места - мъгливо и по-студено. Заради инверсията често температурите в планината са по-високи от тези в града.

Ясно на Игнажден – суша през април

Много сняг през декември обещава голямо плодородие според народната метеорология. Ако на Игнажден (20 декември) времето е ясно, през април ще е суша, а ако вали сняг, април ще е дъждовен и ще бъде плодородно. Ако на Бъдни вечер времето е хубаво, то през август ни чака суша. Студената Коледа вещае богата реколта.

До 3 сантиметра трупа за студентския празник

Първите декемврийски снегове се очакват за 8 декември. Студентският празник ще дойде със захлаждане, а в западните и североизточните райони от страната ще се образува снежна покривка от 1 до 3 см.

Втората вълна снежинки се очакват от 15 до 19 декември. В западните и в североизточните райони може да се образува от 2 до 5 см снежна покривка.

Рекорд по мраз през декември държи Ихтиман с -34 градуса, в Ботевград и Божурище са отчитани -32, в Трън термометърът е падал до -31. В София най-ниската измервана температура е -27,5°. От началото на новия век най-студен декември е бил през 2001 г. със средни температури 3 до 6 градуса по-ниски от нормалните. Тогава в София само през 5 дни от месеца се е стоплило над нулата, а в Русе през целия месец е имало сняг.