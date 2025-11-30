ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Славният випуск '81: Веско Маринов, братя Аргирови...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21808904 www.24chasa.bg

На 30 ноември рожден ден имат

1660

Проф. д.п.н. Георги Манолов, президент на Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив

Николина Ангелкова, бивш министър на туризма

Ивайло Калоянчев, актьор

Проф. д-р Георг Краев, културолог и фолклорист

Проф. д-р Елена Кутева, музикален теоретик, фолклорист, преподавател в НМА, дългогодишен директор на ансамбъл “Филип Кутев”

Проф. д-р Людмил Георгиев, икономист, почетен професор на НБУ

Иван Христов, тв водещ и продуцент

Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил

Димитър Рашков, художник и скулптор

Иван Цанев, поет

Николета Лозанова, модел

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)