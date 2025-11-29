ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 29 ноември рожден ден имат

1468

Чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н., началник на Клиниката по неврохиругия в Пирогов, национален консултант по неврохирургия, главен координатор на експертния съвет по неврохирургия към МЗ, член на Изпълнителния комитет и финансов отговорник (ковчежник) на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), член на лигата "Лекарите, на които вярваме", "Лекар на годината 2025"

Николай Кокинов, адвокат, бивш градски прокурор на София

Д-р Пламен Петров, началник на Отделението по гастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”

Доц. д-р Младен Влашки, литературен критик и историк

Кичка Бодурова, певица

Ирена Дойчева, главен счетоводител на “Изток плаза” АД

Петър Будевски, режисьор

