На 29 ноември рожден ден имат

Чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н., началник на Клиниката по неврохиругия в Пирогов, национален консултант по неврохирургия, главен координатор на експертния съвет по неврохирургия към МЗ, член на Изпълнителния комитет и финансов отговорник (ковчежник) на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), член на лигата "Лекарите, на които вярваме", "Лекар на годината 2025"
Николай Кокинов, адвокат, бивш градски прокурор на София
Д-р Пламен Петров, началник на Отделението по гастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”
Доц. д-р Младен Влашки, литературен критик и историк
Кичка Бодурова, певица
Ирена Дойчева, главен счетоводител на “Изток плаза” АД
Петър Будевски, режисьор