Коледа без сняг, декември ще е топъл и мъглив

Православен календар за 29 ноември

Православен календар СНИМКА: Архив

Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк Филумен. Преп. Акакий Синайски

Светите мъже Парамон и Филумен били сред онези, които намерили смъртта си по време на жестоките гонения срещу християните през III в.

Св. Акакий бил ученик при един зъл синайски старец. Той живял при него в строго послушание и починал твърде млад. Когато старецът съобщил за смъртта му, един подвижник не повярвал. Той отишъл на гроба на Акакий и оттам чул отговор "Не сум умрял, отче. За послушния е невъзможно да умре". Тогава старецът се покаял и прекарал останалия си живот в усамотение до гроба на светеца.

Православен календар СНИМКА: Архив

