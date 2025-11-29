ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Натоварен трафик на "Капитан Андреево" на изход за камиони

Интензивен е трафикът на (ГКПП) „Капитан Андреево" на изхода за товарни автомобили. Снимка: Архив

На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните са към 06:00 часа днес, съобщава БТА.

Нормален е трафикът на граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия.

Преминаването на граничните преходи с Румъния и Гърция се осъществява нормално. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

