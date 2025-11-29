ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вандали обърнаха контейнери и потрошиха коли до дв...

Днес не ходете в планината

1244
Планина Снимка: Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е облачно и мъгливо, превалява дъжд. Във високите части е и ветровито, предава БТА.

За последното денонощия службата не е реагирала на сериозни сигнали за инциденти.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг.

След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи.

Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

