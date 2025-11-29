У нас няма полети, засегнати от проблема със софтуера на „Еърбъс“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полетите на летище „Васил Левски" София не са засегнати от проблема със софтуерната актуализация на „Еърбъс" (Airbus), казаха от аерогарата.

Няма промяна в полетното разписание. Полетите се изпълняват без отклонения, които да са свързани с тази софтуерна актуализация, посочиха от летището.

Във Варна също няма полети, повлияни от проблема, съобщиха пред БТА от летище "Варна".

Засегнати полети няма и на летището в Пловдив, каза Красимир Пешев, и.д. директор на аерогарата.

Летище Бургас е затворено за реконструкция до май 2026 г.

Европейският самолетостроител „Еърбъс" съобщи вчера, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320.

Нискотарифната авиокомпания „УизЕър" (Wizz Air), която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация.

Днес от „УизЕър" информираха, че изискваната от „Еърбъс" софтуерна актуализация е успешно приложена през изминалата нощ на всички засегнати самолети от семейството „Еърбъс" A320 на „УизЕър" , съобщиха днес от авиокомпанията. Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на този проблем, посочиха още от авиокомпанията.