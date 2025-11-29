Закъсал тир затвори част от пътя Пампорово - Чепеларе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тир е закъсал на пътя Пампорово – Чепеларе, малко преди разклона за село Проглед. В района вали сняг, а снежната покривка е между 5 и 10 см.

Тирът затруднява движението и останалите автомобили са принудени да го заобикалят на непочистения път, като се създават предпоставки за инциденти, алармират хората в социалните мрежи. Закъсал тир има и на прохода Превала.

По данни на Областно пътно управление, по проходите Пампорово, Рожен и Превала пътищата са заснежени, но няма наложени ограничения на движението в Смолянска област или затворени пътища.