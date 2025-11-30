На 30 ноември празнуваме Андреевден - виж имениците днес

13 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. ап. Андрей Първозвани (Андреевден)

На 30 ноември почитаме св. Андрей Първозвани. Наречен е така, защото е първият от 12-те апостоли, които последвали Исус и го нарекли „Месия” ( Спасител ). Негов брат е св. Петър, но по-малкият брат, Андрей, привлича Петър за вярата.

Андрей първоначално бил ученик на Йоан Кръстител и от него приел християнството, но щом той посочил Христа, Андрей оставил всичко и тръгнал след него. След нощ, прекарана в беседи, на другия ден казал на брат си Петър, че е намерил Месия, който може да последва. Двамата братя продължили предишния си живот, те били рибари на Галилейско море, но един ден Христос минал оттам и ги призовал да Му служат. Те изоставили живота си и станали негови апостоли. Андрей е бил рамо до рамо до Христос в прословутата сцена с нахранване на народа с пет хляба и две риби.

В народното предание св. Андрей е покровител на мечките, наричаме Андреевден още Мечкинден. Вкъщи по почитаме със сварено зърно, с което и омилостивяваме мечките да не закачат добитъка и да едрее зърното на нивата.

Днес мечкари вече няма, но пък празнуват Андрей, Андреяна, Андриана, Андреа, Андрея, Андриян, Андро, Храбър, Храбрин, Силен, Дешка, Първан.