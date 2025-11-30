ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От понеделник спират старите коли в центъра на София

Нискоемисионната зона за автомобили в София ще действа от 1 декември до 28 февруари 2026 г. Снимка: Pixabay

Нискоемисионната зона за автомобили в София ще действа от 1 декември до 28 февруари 2026 г. Този сезон обхватът ѝ се разширява – освен „малкия ринг", тя включва и по-голяма територия, наречена „голям ринг", напомнят от общината.

Малкият ринг, където е забранено влизането на автомобили от първа и втора екогрупи, обхваща зоната, ограничена от булевардите „Васил Левски", „Патриарх Евтимий", „Ген. Скобелев", „Сливница" и ул. „Опълченска".

Големият ринг, в който не се допускат най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа (без екостандарт), е очертан от: бул. „Сливница", бул. „Данаил Николаев", бул. „Ситняково", бул. „Михай Еминеску", бул. „Пейо Яворов", бул. „Никола Вапцаров", ул. „Атанас Дуков", ул. „Люба Величкова", ул. „Сребърна", ул. „Хенрик Ибсен", бул. „П. Ю. Тодоров", бул. „Иван Ев. Гешов" и бул. „К. Величков".

Граничните булеварди не са част от зоната, така че движението по тях остава свободно, а поставени указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират.

За да контролира спазването на ограниченията, общината разчита на 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, а специализиран софтуер автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил.

