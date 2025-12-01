Пънчета от лаваш

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Лавашът е тънък арменски хляб, който се използва като кори за различни ястия. Виолета Василева изпраща интересна рецепта с лаваш.
ПРОДУКТИ
Количеството е по ваш избор:
лаваш питки
колбас (да не е твърде солен)
топено сирене
За заливката:
1-2 яйца (в зависимост от броя на питките)
прясно мляко
кашкавал
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нареждаме салам и топено сирене върху всяка кора лаваш. Навиваме на стегнато руло. Режем парчета, които трябва да са около 5 см широки.
Подреждаме ги изправени като пънчета едно до друго в малка тавичка.
Разбиваме в купа 1-2 яйца в зависимост от количеството на подредените пънчета. Аз използвах 5 броя кори лаваш и за тях разбих 2 яйца + 150 мл прясно мляко, но може и готварска сметана.
Поливаме пънчетата с яйчената смес. Настъргваме отгоре кашкавал.
Запичаме в затоплена фурна на 180 градуса или в еър фрайър до готовност за около 10-15 минути
