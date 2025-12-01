Пънчета от лаваш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Лавашът е тънък арменски хляб, който се използва като кори за различни ястия. Виолета Василева изпраща интересна рецепта с лаваш.

ПРОДУКТИ

Количеството е по ваш избор:

лаваш питки

колбас (да не е твърде солен)

топено сирене

За заливката:

1-2 яйца (в зависимост от броя на питките)

прясно мляко

кашкавал

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нареждаме салам и топено сирене върху всяка кора лаваш. Навиваме на стегнато руло. Режем парчета, които трябва да са около 5 см широки.

Подреждаме ги изправени като пънчета едно до друго в малка тавичка.

Разбиваме в купа 1-2 яйца в зависимост от количеството на подредените пънчета. Аз използвах 5 броя кори лаваш и за тях разбих 2 яйца + 150 мл прясно мляко, но може и готварска сметана.

Поливаме пънчетата с яйчената смес. Настъргваме отгоре кашкавал.

Запичаме в затоплена фурна на 180 градуса или в еър фрайър до готовност за около 10-15 минути

