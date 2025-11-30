За пръв път Царевец ще е затворен навръх Нова година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Музеят във Велико Търново обяви работно време по коледните и новогодишни празници, според което крепостта Царевец за първи път от много години ще остане затворена в последния ден на тази години и на 1 януари 2026 г.. Един от най-посещаваните туристически обекти единствен у нас тържествено посрещаше първият посетител за Новата година още по обед на 1 януари. Сега най-вероятно това ще се случи на 2 януари.

Ето как се променя работното време на обектите и експозициите от структурата на Регионален исторически музей-Велико Търново във връзка с решение №808/19.11.2025 г. на Министерски съвет за предстоящите празнични и почивни дни:

·АМР „Царевец" приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декември 2025 г. и на 2, 3 и 4 януари 2026 г. от 9,00 до 16,00 ч. Крепостта не приема посетители на 31 декември 2025 г. и на 1 януари 2026 г.

· Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов" работи на 24, 25, 29 и 30 декември 2025 г. Не работи на 26, 27, 28 и 31 декември 2025 г. и от 1 до 4 януари 2026 г., включително.

· Църква „Св. 40 мъченици" работи на 24, 25, 29 и 30 декември 2025 г. Не работи на 26, 27, 28 и 31 декември 2025 г. и от 1 до 4 януари 2026 г., включително.

· Църква „Рождество Христово" в с Арбанаси работи на 24, 25, 29 и 30 декември 2025 г. Не работи на 26, 27, 28 и 31 декември 2025 г. и от 1 до 4 януари 2026 г., включително.

На храмовия празник – 25 декември приема безплатно посетители от 10,00 до 15,30 ч. Не се допуска паленето на с8вещи, с изключение на интериорните свещници.

· Музей „Констанцалиева къща", с. Арбанаси работи на 29 и 30 декември 2025 г. Не приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28 и 31 декември 2025 г. и от 1 до 4 януари 2026 г., включително.

· Археологически музей, музеите „Възраждане и Учредително събрание", „Затвор" и „Сарафкина къща" няма да приемат посетители от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., включително, заради извършване на годишна профилактика.

· АМР „Трапезица" не приема посетители от 1 декември 2025 г. до 31 март 2026 г.

· АР „Никополис ад Иструм" не приема посетители от 15 декември 2025 г. до 20 март 2026 г.

От 1 декември т.г. се преустановява и продажбата на комбиниран билет за посещение на 10 обекта и на комбиниран билет ММПЦ „Царевград Търнов", църква „Св. Св. Петър и Павел" и църква „Св. Иван Рилски".