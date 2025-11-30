Бум на подмяната на лични карти, от 1 януари цените се вдигат

Все по-сериозен интерес има към подновяването на документи в края на годината, когато изтичат хиляди лични карти у нас. Хората с документи с изтичаща валидност могат да се възползват и от по-ниските такси само до 31 декември, защото след това цените ще се повишат.

"Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро. Могат да дойдат преди изтичане срока на валидност, което е дори и желателно, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите и за служителите", обясни пред НОВА Галина Захариева, началник сектор БДС- Монтана.

Ако не подмените личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. „Има леко завишение на бройката, които идват, но не се наблюдава така масово да идват да си подменят личните карти", каза Галина Захариева.