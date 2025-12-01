На 1 декември рожден ден имат

Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Янко Русев, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести
Теодосий Теодосиев, учител, създател на школа по математика
и физика
Мария Илиева, певица
Александър Александров, космонавт
Иван Пушкаров, бивш министър на индустрията и технологиите
Д-р Бахрам Фирузи, хирург, ортопед-травматолог в Клиниката по хирургия на ръката в УМБАЛ “Света Анна” в София
Бисерка Бенишева, дипломат, директор европейски въпроси в “ПанЕвропа”, България
Сийка Келбечева, олимпийска шампионка по академично гребане
Тончо Тончев, олимпийски вицешампион по бокс
Дичо (Христов), музикант
Живко Гинчев, журналист