На 1 декември рожден ден имат

1476

Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Янко Русев, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести

Теодосий Теодосиев, учител, създател на школа по математика

и физика

Мария Илиева, певица

Александър Александров, космонавт

Иван Пушкаров, бивш министър на индустрията и технологиите

Д-р Бахрам Фирузи, хирург, ортопед-травматолог в Клиниката по хирургия на ръката в УМБАЛ “Света Анна” в София

Бисерка Бенишева, дипломат, директор европейски въпроси в “ПанЕвропа”, България

Сийка Келбечева, олимпийска шампионка по академично гребане

Тончо Тончев, олимпийски вицешампион по бокс

Дичо (Христов), музикант

Живко Гинчев, журналист

