Слънцето се показва на 1 декември

Днес преди обяд облачността и над Североизточна България ще намалее и над страната ще се установи предимно слънчево време. В края на деня от запад ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 10°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще продължи да се разкъсва и намалява, след обяд до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 12°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места ще прехвърчи сняг. В следобедните часове над повечето масиви облачността ще се разкъса. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 0°, съобщават от НИМХ и БТА.