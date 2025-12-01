ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Не са добри условията за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините.

Не са добри условията за туризъм в планините, посочиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е облачно, с температури от -2 до -7 градуса. Духа и слаб вятър, допълват още от ПСС.

По високите части на Стара планина е мъгливо, а над 1700 метра има снежна покривка.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините преди обяд облачността ще бъде значителна и на отделни места ще прехвърчи сняг. В следобедните часове над повечето масиви облачността ще се разкъса. Ще духа силен северозападен вятър. 

