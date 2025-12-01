ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Ремонт затруднява движението в участъка между Липен и Криводол

СНИМКА: Pixabay

До 17 ч. днес движението по път II-13 в участъка Липен – Криводол /от км 10 до км 17/ се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

