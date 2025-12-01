АПИ: Внимавайте по пътя Симитли – Гоце Делчев край село Места

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по път II-19 Симитли – Гоце Делчев в района на с. Места /при км 59/ се осъществява с повишено внимание поради почистване на джоб стени, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти и пътни знаци.