ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 известни актьори и актриси в Иран са арестувани...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21821828 www.24chasa.bg

АПИ: Внимавайте по пътя Симитли – Гоце Делчев край село Места

1736

Движението по път II-19 Симитли – Гоце Делчев в района на с. Места /при км 59/ се осъществява с повишено внимание поради почистване на джоб стени, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти и пътни знаци. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България