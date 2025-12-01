ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 известни актьори и актриси в Иран са арестувани...

До 16 ч. днес движението при км 27 на АМ „Тракия" към София е в изпреварващата лента

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

До 16 ч. днес движението при км 27 на АМ „Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради почистване на пътното платно, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

