До 16 ч. днес движението при км 27 на АМ „Тракия" към София е в изпреварващата лента

До 16 ч. днес движението при км 27 на АМ „Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради почистване на пътното платно, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.