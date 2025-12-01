ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 известни актьори и актриси в Иран са арестувани...

От 2 до 5 декември променят движението по участък от АМ „Струма“ в област Перник

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

От утре - 2 декември, до 5 декември /петък/ ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участък от АМ „Струма" в област Перник. В следващите дни между 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя" поетапно в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и допустимата скорост за преминаване, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

