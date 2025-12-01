ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 известни актьори и актриси в Иран са арестувани...

АПИ: Шофирайте с повишено внимание по пътя Борован - Липница, има ремонт

СНИМКА: Архив

До 17 ч. днес движението по път II-15 в участъка Борован - Липница /от км 26 до км 54/ се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

