АПИ: Шофирайте с повишено внимание по пътя Борован - Липница, има ремонт

До 17 ч. днес движението по път II-15 в участъка Борован - Липница /от км 26 до км 54/ се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.