Морковена супа с праз лук и джинджифил

Румяна Любомирова изпраща рецепта за затоплящо ястие за късната есен с подправки, които внасят цветист арабски привкус.

ПРОДУКТИ

800 г моркови, 1-2 картофа, 1/2 или по-малко стрък праз лук, 2 см коренче джинджифил, 1/2 ч.л. куркума, 500 мл вода и кубче зеленчуков бульон, олио, сол и черен пипер, сок от лимон/лайм, семенца черен сусам, 1 с.л. заквасена сметана и/или кокосово мляко

Допълнителни подправки: щипка млян кимион, кориандър на прах, щипка канела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме морковите не много дребно, картофите на тънки резенчета, лука на ситно, настъргваме джинджифила. Задушаваме ги в тенджера със загрято олио заедно с праз лука. Леко посоляваме.

Доливаме вода, колкото да деглазираме. Стриваме бульончето и постепенно изсипваме цялото количество течност. Заври ли веднъж, оставяме да къкри на умерен огън около 20 минути до пълно омекване на моркова. Час по час бъркаме, за да предотвратим изгаряне.

Слагаме към края на готвенето допълнителните подправки и сметаната, разбита с кокосово мляко (или сипваме само кокосово мляко). Когато морковите се сварят идеално, пюрираме супата до гладкост.

Доовкусяваме с прясно изцеден цитрусов сок и черен пипер, ако е нужно, коригираме с щипка сол. Финишираме с поръска от семенца черен сусам.