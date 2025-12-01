ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението при км 39 от пътя София – Сливница е в една лента, камион е разпилял товар

Движението по път I-8 София – Сливница при км 39 при разклона за Пролеша е временно в една лента поради разпилян товар от тежкотоварен автомобил, съобщи АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

