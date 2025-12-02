ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 2 декември рожден ден имат

Проф. д-р Александър Червеняков, дмн, консултант към Клиниката по гръдна хирургия на УМБАЛ “Софиямед”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Ралица Агайн, финансист, бивш зам.-председател на КФН

Огнян Минчев, политолог

Атанас Урджанов, председател на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България

Александър Николов, бивш министър на енергетиката

Доц. д-р Любомир Сапунджиев, началник-отделение по ревматология в УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив

Андрей Лекарски, художник и скулптор

Боян Папазов, кинодраматург и сценарист

Георги Икономов, бивш кмет на Банско

Диана Найденова, журналистка

Евгений Михайлов, режисьор

Калин Донков, писател

Кръстьо Врачев, депутат

Милена Живкова, актриса

