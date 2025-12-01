ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американски ас пред завръщане за "Милан"

Спря токът в централната част на София

Спря електрозахранването в различни части в центъра на София.

Угасна осветлението на Софийския университет и други обществени сгради, осветлението по улиците и жилищните сгради.

Прекъсванията започнаха малко преди 21 ч., показва информацията на сайта на "ЕРМ Запад".

Изключени са изводи от подстанция "Рила", която захранва част от центъра на София. Аварийните екипи са на терен и работят за алтернативно захранване на клиентите, съобщава БТА. Причините за случилото се предстои да бъдат изяснени.

Оператори отговарят за различни райони прогнозно отстраняване на аварията в 22 и в 23 часа.

По това време в София все още продължава протестът срещу Бюджет 2026.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

