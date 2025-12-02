ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият шеф на полицията Васил Василев: МВР изтърв...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21828118 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево“

940
ГКПП Капитан Андреево Снимка: Архив

На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. 

На останалите гранични пунктове с Турция, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.

Нормално се осъществява преминаването и през граничните преходи с Румъния и Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта, допълват от „Гранична полиция“.

ГКПП Капитан Андреево Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България