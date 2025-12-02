Интензивен е трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си.

На останалите гранични пунктове с Турция, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.

Нормално се осъществява преминаването и през граничните преходи с Румъния и Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, допълват от „Гранична полиция“.