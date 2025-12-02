Цяла нощ почистват София след безредиците, транспортът е възстановен

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста.

По улиците все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърлени отпадъци. На няколко места на булевардите "Васил Левски" и "Дондуков" има полицейски коли.

Движението на градския транспорт е възстановено. Трамвайните си движат по "Дондуков", движат се и тролеите по булевард "Васил Левски". В момента полицаите отцепват само района между паметника на Васил Левски и Софийска математическа гимназия, както и района на "Дондуков" за коли. Движат се само и единствено коли на хора, които живеят в района, тъй като в момента почистващи машини на Столичната община преминават през двата булеварда, за да почистят всички отломки от вчерашния протест. От полицията, уточниха, че след като бъде почистен булевардът, ще бъде възстановено и движението за автомобили.

На много места по асфалта все още личат следи от опожарените кофи за смет, съобщи БГНЕС.