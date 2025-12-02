ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цяла нощ почистват София след безредиците, транспортът е възстановен

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста.

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста.

По улиците все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърлени отпадъци.  На няколко места на булевардите "Васил Левски" и "Дондуков" има полицейски коли.

Движението на градския транспорт е възстановено. Трамвайните си движат по "Дондуков", движат се и тролеите по булевард "Васил Левски". В момента полицаите отцепват само района между паметника на Васил Левски и Софийска математическа гимназия, както и района на "Дондуков" за коли. Движат се само и единствено коли на хора, които живеят в района, тъй като в момента почистващи машини на Столичната община преминават през двата булеварда, за да почистят всички отломки от вчерашния протест. От полицията, уточниха, че след като бъде почистен булевардът, ще бъде възстановено и движението за автомобили.

На много места по асфалта все още личат следи от опожарените кофи за смет, съобщи БГНЕС.

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста.

