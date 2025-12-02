ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водната криза в Атина се задълбочава, язовирите до...

Вижте къде в София няма да има вода на 3 декември

Вода СНИМКА: Pixabay

На 3 декември (сряда) 2025 г. във връзка с изключване на уличен водопровод по ул. „Латин Колев", кв. „Требич" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

кв. „Требич"

с. Мировяне.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

площада в с. Мировяне

центъра на кв. „Требич".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

