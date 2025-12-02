ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водната криза в Атина се задълбочава, язовирите до...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21828505 www.24chasa.bg

Условията в планините са подходящи за туризъм, но внимавайте за замръзнали пътеки

596
Внимавайте за замръзнали пътеки в планините.

Условията в планините са подходящи за туризъм, но туристите трябва да имат предвид, че голяма част от пътеките са замръзнали. Това казаха от Планинската спасителна служба през БТА.

Времето е облачно, със слаб вятър във високите части на планините. Температурите варират между минус 5 и 1 градус. Има снежна покривка над 1600 м, в по-високите части тя достига до 15-20 см.

Не е имало инциденти през изминалото денонощие, съобщиха още от ПСС.

Над страната ще има разкъсана средна и висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Внимавайте за замръзнали пътеки в планините.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България