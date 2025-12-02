Облачно и на места с дъжд ще е времето утре

През следващото денонощие над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно и главно в следобедните и вечерните часове на места в Западна България ще превали дъжд. По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Източна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта в Западна и Централна България ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините, котловините и по долините на реките ще се образува мъгла. През деня ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по крайбрежието на морето по-високи, а максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България. В София минималната температура ще бъде около 0°, а максималната – около 8°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо средното за месеца.

По Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1700-1800 метра - сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°

През следващите два дни ще преобладава облачно време, в четвъртък преди обяд на места в низините – с намалена видимост. В четвъртък в източните райони вятърът ще е от изток-югоизток, слаб до умерен. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък ще обхванат по-голямата част от страната. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи – в петък в Югозападна България, а в събота – в Рило-Родопската област и северозападните райони. Минималните температури слабо ще се повишат и в петък ще са между 1° и 6°, по Черноморието до 10°-12°, а дневните в петък ще са все още между 11° и 16°, но по-късно през деня с умерен североизточен вятър ще започнат да се понижават, цитира БТА.