Катастрофа на при км 4 на Северната тангента в посока Калотина

2016
Временно движението при км 4 на Северна скоростна тангента, в посока Калотина се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от екип на Пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

