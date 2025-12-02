Катастрофа на при км 4 на Северната тангента в посока Калотина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 4 на Северна скоростна тангента, в посока Калотина се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от екип на Пътна полиция.