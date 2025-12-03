Пълнен шаран с топено сирене и околуци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Околуци, или шаранови ядки, са ядлива част от рибата. Може да ги срещнете и под името рибарска глезотийка. Приготвена по този начин, рибата се получава много вкусна и сочна”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

2 кг шаран

околуците от шарана

4 триъгълничета топено сирене

1/ 2 глава воден (салатен) лук

шепа орехови ядки

малка клонка розмарин

млян черен пипер

сол на вкус

1/ 2 к.ч. бяло вино

1/ 2 к.ч. вода

олио за намазване на суровия шаран

лозови пръчки за подложка на рибата

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме и измиваме шарана. Посоляваме го отвътре и в него слагаме нарязания на филийки лук. Върху него подреждаме околуците. Над тях слагаме нарязаните наполовина триъгълничета сирене. Отгоре нареждаме орехите.

Добавяме и клонката розмарин. Поръсваме с черен пипер и малко сол. Зашиваме рибата. Слагаме на дъното на правоъгълна тава нарязаните лозови пръчки. Върху тях поставяме намазаната с олио и посолена риба. Отстрани наливаме виното и водата.

Печем шарана в предварително загрята на 200 градуса фурна до пълна готовност. Той трябва да придобие приятна златиста коричка. Изваждаме го, прехвърляме го в подходяща чиния или поднос, аранжираме го и го поднасяме за консумация.

Ако не харесвате аромата на розмарина, подменете го с друга подправка по ваше предпочитание.