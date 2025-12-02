ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спас Делев фурия в първия си мач като баща, "Локо"...

Експерти по пътна безопасност обследват през нощта Околовръстния път на Пловдив

СНИМКА: АПИ

Експерти по пътна безопасност от Европейския център за транспортни политики извършват обследване на Околовръстния път на Пловдив, на който през минала седмица късно вечерта стана тежък пътен инцидент. Работата им започна през нощта и ще продължи и тази вечер между 19:30 ч. и 2:00 ч. като на етапи се проверяват отсечките от път II-86 от км 0+000 до км 7+000 и от км 7+000 до км 14+750, съобщиха от пресцентъра на АПИ. 

Обследват се всички елементи на пътя – асфалтовата настилка, маркировката, ограничителните системи, пътните знаци, отводняването на трасето и др. Мнението на независимите експерти от неправителствения сектор е важно за предприемането на последващи действия за повишаване безопасността на движение в участък с интензивен трафик, какъвто е Околовръстният път на Пловдив. На цялото трасе, с дължина 14 км, през 2021 г. и 2022 г., е изпълнено превантивно поддържане. Второкласният път е с обновена асфалтова настилка, маркировка, знаци и ограничителни системи.

СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ

