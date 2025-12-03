ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 3 декември рожден ден имат

1576

Албена Денкова, фигуристка, двукратна световна шампионка при танцовите двойки

Добрин Добрев, кмет на Разград

Атанас Славов, депутат

Мартин Стоев, треньор по волейбол

Володя Стоянов, певец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

