Българските болници се топят, а лекарите изчезват

Интензивен е трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево“ за товарни автомобили

Интензивен трафик за изходящи товарни автомобили на "Капитан Андреево". СНИМКА: Архив

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" на сайта си.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове и преходи с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

