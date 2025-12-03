Интензивен е трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево“ за товарни автомобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" на сайта си.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове и преходи с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.