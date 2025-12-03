Вижте къде в София няма да има вода на 4 декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 4 декември (четвъртък) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове в ж.к. „Връбница" 1 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Бакърено шосе", бул. „Ломско шосе", ул. „Ваня Костова", и ул. „Без име" пред бл. 539, СУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Ваня Костова" на кръстовището с ул. „Бакърено шосе".

На 4 декември (четвъртък) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Слънце", ж.к. „Бъкстон" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Казбек" от ул. „Слънце" до бул. „Цар Борис III".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Казбек" на кръстовището с ул. „Юнашка песен".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода".