ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авторски галаконцерт в Софийската опера за 70-годи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21835450 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, движението е в една лента

1724
СНИМКА: Pixabay

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на с. Змеево се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание