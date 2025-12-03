Катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-5 Казанлък - Стара Загора в района на с. Змеево се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".