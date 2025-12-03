Променят движението в две отсечки на АМ „Тракия“

Временно се променя организацията на движение в две 100-метрови отсечки при 284-и и 285-и км на АМ „Тракия" в област Ямбол. Тя е необходима за извършване на асфалтови работи при изграждането на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата. С него ще бъде осигурено преминаването от едно платно в другото при предстоящ ремонт на фуги на мостово съоръжение в участъка, съобщиха от АПИ.

Предвидените дейности ще са в платното за Бургас и при изпълнението им ще е ограничено движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. При благоприятни метеорологични условия се предвижда работата в участъка да завърши до края на следващата седмица.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.