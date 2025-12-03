Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна заради блокадата на гръцките земеделци

Преминаването през граничния преход „Кулата" към Гърция е преустановено от българска страна. Причината е протестът на гръцките земеделци, които с тракторите си са на около 10-ина километра от границата. В района има засилено полицейско присъствие. Образува се опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили.

Над 400 трактора са се насочили към Промахон, като успяха да пробият няколко полицейски блокади, минавайки през нивите. На други места свалиха част от мантинелите, за да могат да се качат на магистралата.

Вертикалната ос на магистрала „Егнатия" в момента е затворена по пътя към Промахон извън Сидирокастро, тъй като фермери с тракторите си са блокирани от полицията на моста Петрици. Пътна полиция отклонява превозните средства от кръстовището Стримонохори, за да може трафикът да протича възможно най-плавно. Има голямо натоварване от камиони и шофьорите се молят да бъдат особено внимателни, призовават от гръцката полиция.

Пътуващите към Гърция да използват останалите пунктове, като най-близкият е Илинден-Ексохи.

По-рано гръцки медии съобщиха, че протестът на гръцките земеделски производители и животновъди се разраства с нови пътни блокади, които се подсилват с трактори и друг вид селскостопанска техника.

По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала.

Остават блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. На тези места властите са осигурили алтернативни обиколни маршрути.