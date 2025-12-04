Ципура с лайм и салвия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Ципурата на фурна е уникално вкусна печена риба за обяд или вечеря. Подходяща е и за предстоящия Никулден за тези, които не обичат шаран и сладководни риби”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

2 пресни ципури

4 плода лайм

8-10 листа салвия (градински чай)

олио от гроздови семена

брашно за овалване

черен пипер и морска сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме рибите и ги посоляваме отвътре и отвън с черен пипер и морска сол. Заливаме ги обилно с изцедения сок от три плода лайм и ги оставяме за около час.

Овалваме рибите от двете страни в брашно и ги слагаме в намазнена тава. Поръсваме ги с олио от гроздови семена. Отгоре и в коремната кухина слагаме резени лайм и листа салвия.

Печем в загрята фурна на 200 градуса около 30 минути или според големината на рибите. Ако твърде бързо започне да се запича, покриваме с алуминиево фолио.

Поднасяме с гарнитура по желание – печени картофи, ябълки, червена чушка и чаша студено бяло вино.