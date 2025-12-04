Ципура с лайм и салвия

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Ципурата на фурна е уникално вкусна печена риба за обяд или вечеря. Подходяща е и за предстоящия Никулден за тези, които не обичат шаран и сладководни риби”, ни пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
2 пресни ципури
4 плода лайм
8-10 листа салвия (градински чай)
олио от гроздови семена
брашно за овалване
черен пипер и морска сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Почистваме рибите и ги посоляваме отвътре и отвън с черен пипер и морска сол. Заливаме ги обилно с изцедения сок от три плода лайм и ги оставяме за около час.
Овалваме рибите от двете страни в брашно и ги слагаме в намазнена тава. Поръсваме ги с олио от гроздови семена. Отгоре и в коремната кухина слагаме резени лайм и листа салвия.
Печем в загрята фурна на 200 градуса около 30 минути или според големината на рибите. Ако твърде бързо започне да се запича, покриваме с алуминиево фолио.
Поднасяме с гарнитура по желание – печени картофи, ябълки, червена чушка и чаша студено бяло вино.