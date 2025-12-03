ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради паднали камъни е ограничено движението по пътя Рудозем - Смолян

Път Снимка: Pixabay

Временно е ограничено движението по път III-868 Рудозем - Смолян в района на Чокманово, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". 

Причината е отстраняване на паднали камъни от пътното платно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

