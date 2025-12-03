Променят за няколко дни движението в участък на магистрала „Струма" край Благоевград

От 4 декември до 8 декември преминаването в участъка от 132-и до 145-и км на АМ „Струма", в област Благоевград, ще се осъществява поетапно в една лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Временната промяна в организацията на движение е за ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Предвижда се на 4 и 5 декември дейности да се изпълняват в платното в посока Кулата, а на 7 и 8 декември ще се работи поетапно в двете платна за движение, съобщават от АПИ.