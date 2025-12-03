Възстановяват движението в двете посоки по Дунав мост при Русе

На 18 декември се възстановява движението в двете посоки по Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Работата на обекта ще продължи в началото на 2026 г.

Строителните работи в затворения в момента 320-метров участък, в платното в посока Румъния, завършват и в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението. Основният ремонт в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 г. Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста, в платното за България.

През последната седмица на обекта е монтиран парапета, осветителните стълбове и отводнителния колектор. Продължило е обновяването на гребеновите фуги и полагането на защитно покритие по тротоарен блок. Произведени са 8 стоманобетонни панела, с които общият им брой от началото на ремонта достигат 717.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.